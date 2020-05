La “Supergiornalista”: il murales fiorentino dedicato a Giovanna Botteri.

In una delle strade del centro di Firenze è spuntato un murales particolare: il soggetto raffigurato è la giornalista della Rai, corrispondente da Pechino, Giovanna Botteri. Non è trascorso molto tempo da quando era stata oggetto di discussioni televisive e obiettivo di chi l’attaccava sui social per il suo aspetto fisico e il suo modo di vestire.

Alle queste aveva risposto con una lettera che cominciava con la frase: “Ho 40 maglie tutte uguali, blu o nere, con lo scollo a V.” In essa parlava di come, in altri Paesi, il giornalismo è fatto da chiunque, senza dar peso all’aspetto fisico, o a cosa s’indossa:

“Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono.”

Non è un mestiere semplice, quello del giornalista, e sicuramente non è facilitato se si è vittima di discriminazione. Nel murales, la giornalista che strizza l’occhio indossa una divisa “super” rigorosamente con uno scollo a V, con sopra appuntato l’immancabile lavalier.