RIAPERTURA BENI DA VENERDÌ 22 MAGGIO 2020 – in Lazio PARCO VILLA GREGORIANA, TIVOLI (RM)

Torna a vivere Villa Gregoriana, da venerdì 22 riprendono dopo due mesi di chiusura le visite al parco archeonaturalistico gestito dal Fai. Le visite potranno avvenire solo su prenotazione ed è stato predisposto un percorso a “senso unico” con ingresso da piazza Massimo ed uscito dal pizza della Sibilla.

Cambiano, per il mese di maggio, gli orari di visita: dal lunedì al giovedì la villa sarà aperta dalle 14 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19.

“Per scoprire caratteristiche, segreti e curiosità di Parco Villa Gregoriana – spiegano in una nota dal Fai – e del territorio in cui si trova verrà offerta una preziosa opportunità: con la ricevuta di acquisto del biglietto i visitatori riceveranno via mail l’accesso ad un sito web dedicato ai contenuti di accompagnamento alla visita. Potranno così consultare già da casa, oppure durante la visita e lungo il percorso (anche tramite QR code in biglietteria), tanti e diversi materiali di introduzione, spiegazione e approfondimento: dalle schede descrittive di luoghi e oggetti, a vere e proprie visite guidate con guide d’eccezione, da ascoltare in podcast (ricordarsi gli auricolari!); da brevi racconti video a suggerimenti di itinerari a piedi o in bici nei dintorni del Bene FAI, per prolungare la visita e magari organizzare un’intera giornata all’aria aperta”.

L’uso della mascherina sarà obbligatorio solo in alcuni punti del percorso mentre all’ingresso ed all’uscita, e nei punti critici, sono stati predisposti dispenser con gel igienizzante.

LE MODALITA’ DI ACCESSO

Visite: in autonomia solo su prenotazione; all’ingresso sarà accettata la presentazione del voucher sul dispositivo elettronico. L’accesso alla biglietteria sarà consentito a una persona (o famiglia) alla volta; si prega di rispettare la fila mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1,5 metri. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Ingressi per visita: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) € 3; Studenti fino a 25 anni € 5; Residenti Comune di Tivoli € 2,5; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 19.

