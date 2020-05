Chiusa la rampa di accesso all’A24 dal Gra, attenzione questa notte

Chiusa la rampa di accesso all’A24 dal Gra, disagi per la notte tra giovedì 22 e venerdì 23. A causa di lavori di manutenzione impellenti i gestori della Roma – L’Aquila hanno comunicato di aver disposto la chiusura della rampa dalla carreggiata interna del GRA che si immette sulla Complanare Est dell’autostrada A24 tanto in direzione Lunghezza quanto in direzione Roma Centro/Tangenziale Est. La chiusura sarà tra le 21 di giovedì sera e le 6 di vener mattina.

“Conseguentemente – spiegano da Strada dei Parchi – i veicoli in transito sulla carreggiata interna del GRA e diretti sulla Autostrada A24, tanto in direzione Lunghezza/L’Aquila quanto in direzione Roma Centro, dovranno proseguire sulla carreggiata interna del GRA stesso fino al successivo svincolo di La Rustica (uscita 15) e/o Uffici Finanziari e Prenestina (uscita 16) e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata esterna del GRA per poi immettersi sull’A24 in entrambe le direzioni”.