Fiano Romano – Scadenza versamento acconto dell’ IMU 2020 [I DATI]

Imposta Municipale Unica – Comune di Fiano Romano

Nuova I.M.U. L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”, pertanto a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

L’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili (fabbricati e di aree edificabili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

L’abitazione principale (ad esclusione delle catg. Catastali A1, A8 e A9) con le relative pertinenze (max una per tipo C2, C6 e C7) non è soggetta all’applicazione dell’IMU.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito. Per gli immobili che vengono dati in comodato d’uso a familiari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell’avente diritto), è prevista una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Per la riduzione della base imponibile IMU è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

il proprietario – comodante non deve possedere, in tutto il territorio nazionale, altri immobili ad uso abitativo oltre a quello concesso in comodato ed a quello adibito a propria abitazione;

il proprietario – comodante, deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

il contratto deve essere regolarmente registrato.

Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato e modificato con delibera di C.C. n. 15 del 13/05/2020

Il Comune di Fiano Romano, con la delibera C.C. n. 16 del 13/05/2020 ha confermato per l’anno 2020 le aliquote IMU vigenti nel 2019.

AREE EDIFICABILI

Il Comune di Fiano Romano ha stabilito i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU site nel territorio comunale con Delibere di G.C.n.69 del 19/04/2012 e n. 13 del 31/01/2017.

Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI

ART.10 – del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 13/05/2020.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa di:

richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali; dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, che il Servizio Tributi sottoporrà ai Servizi Tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

