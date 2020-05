Essendoci anche un guarito, è dunque ancora di 7 il totale degli attualmente positivi nel territorio di Tivoli;

Sale a 10 il numero degli operatori sanitari contagiati dal Covid-19 nel territorio tibur tino;

Il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è in totale 44 (di cui 5 purtroppo i deceduti). 32 sono i guariti totali. Non ci sono nuovi ingressi fra le quarantene e gli auto isolamenti, che restano zero.