Castel Madama celebra la giornata della legalità

Castel Madama celebra oggi la giornata nazionale della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 nessuna manifestazione, nessun incontro con gli studenti. L’amministrazione comunale di Castel Madama invita, però, tutti i cittadini a ricordare chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione ricordando la targa di marmo posta sul muro dell’aula consiliare in onore dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime della criminalità organizzata: “La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”.