Incendio in via Petrara a Guidonia, bruciato un ettaro di terreno

Oggi pomeriggio intorno alle 16 i Vigili del Fuoco, supportati dal Nucleo Volontari della Protezione Civile di Guidonia e dal Nucleo Volontari Valle Aniene Associati, sono intervenuti per domare un incendio in Via Petrara, a Guidonia.

Stando a una prima ricostruzione, tutto è partito a causa di un uomo intento a bruciare delle sterpaglie nel suo terreno, come dichiarato alla polizia, ma a causa del vento il fuoco si è esteso bruciando la vegetazione circostante. L’incendio si è propagato e ha bruciato circa un ettaro di terreno. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e il 118. L’uomo a causa del fumo inalato era svenuto. Ora sta bene e non ha riportato lesioni.

di Rachele Scoditti