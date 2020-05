Monterotondo – Gruppo di volontari ripulisce le strade attorno alla Torre Civica

Stamattina 46 volontari della Rete solidale insieme a comuni cittadini hanno indossato i fratini donati dalla Protezione Civile e dalle 7.30 hanno iniziato a ripulire e bonificare dalle immondizie il territorio che parte dalla Torre Civica a Monterotondo Scalo per poi spostarsi nell’area verde adiacente vicina alla rotatoria su Via Salaria, per poi passare lungo la pista Ciclabile.

L’APM ha fornito il materiale per la raccolta e si occuperà di smaltirne il frutto, mentre il coordinamento dell’iniziativa è dell’Assessorato al Volontariato e dell’Assessorato all’Ambiente, sulla base del Regolamento per l’Amministrazione dei Beni Comuni, approvato nel 2017, che disciplina gli interventi di cura e rigenerazione degli spazi pubblici.