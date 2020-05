SANT’ANGELO ROMANO – un incendio spento e uno in corso

Oggi alle ore 13.58 un incendio è divampato in un campo di sterpaglie lungo la strada in via valle Sfondata a Sant’Angelo Romano. Sul posto su richiesta della centrale operativa regionale è intervenuto il NVG –Nucleo volontari Guidonia con un autobotte e un pickup che in un’ora hanno domato le fiamme.

Al momento, ore 15.30, i volontari NVG si stanno dirigendo in via Alessandro Manzoni dello stesso comune per supporto ai Vigili del fuoco di Tivoli attualmente impegnati nello spegnimento di un altro incendio ancora in corso.