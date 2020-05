TIVOLI – “Appena possibile abbiamo pulito subito il parco Don Agostino Panattoni”

Una dura replica alla lettera pubblica da Tiburno sulle condizioni dei parchi a Tivoli è arrivata da Nello Paolacci, presidente del comitato di quartiere di Villa Adriana. Insieme ad altri volontari ha in gestione e pulisce il Parco intitolato a Don Agostino Panattoni (davanti alla chiesa). Un terreno che fa parte delle case Ater – ex Iacp – costruite negli anni Settanta.

“Non capisco come si fanno a fare certe affermazioni – commenta Paolacci – Tutti sanno che durante i giorni di quarantena i parchi sono stati chiusi con ordinanza del Comune e appena li hanno riaperti ci siamo organizzati per andare a pulire. Non capisco questa persona cos’ha visto. Abbiamo fatto molte battaglie per avere la gestione e abbiamo ancora molti progetti, tra cui una casetta per una biblioteca”.