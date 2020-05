Tivoli – Probabili abbassamenti di pressione dell’acqua

Acea Ato 2 comunica che, per eseguire dei lavori urgenti ed improrogabile, di collegamento di nuova condotta, martedì 26 maggio dalle ore 9 alle ore 16 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Tivoli. In particolare, le zone maggiormente interessate sono le seguenti: via Tiburto, Via Dei Pini, via Enrico Toti, viale Mannelli, via dei Glicini, via delle Rose, Viale Picchioni

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.