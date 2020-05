Asfalto a macchia di leopardo a Tivoli, in via Marcantonio Nicodemi. Lavori che destano qualche perplessità tra i residenti.

“Mi domando perché la strada è stata asfaltata a pezzi – ci scrive un cittadino – Non ne vedo il motivo ne credo sia dignitoso avere strade in questo modo. Oltretutto Via Nicodemi è la strada di accesso alla stazione ferroviaria”.