Il reddito di emergenza (REM) si può presentare online

Come stabilito dall’articolo 82 del Decreto Rilancio, è possibile

chiedere il Reddito di Emergenza (REM), misura straordinaria di

sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in

condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19. Come? Dal 22 maggio è

attivo il servizio per la presentazione delle domande del REM sul

sito dell’Inps, da presentate esclusivamente in modalità

telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID,

Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Ci si può anche rivolgere agli istituti di patronato.

Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono

consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta

compilazione della richiesta. Tra i requisiti: residenza italiana;

reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile

2020, inferiore all’importo che viene riconosciuto come Rem e

che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare

(400-800 euro); patrimonio mobiliare familiare, con riferimento

all’anno 2019, inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro

per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo

complessivo di 20.000 euro. In caso di presenta all’interno del

nucleo di un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non

autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il predetto massimale è

incrementato di 5.000 euro; l’ISEE inferiore a 15.000 euro.