Monterotondo: frontale tra due auto in via Turati

Brutto incidente stradale ieri sera intorno alle ore 23 a Monterotondo. Una Citroen DS3 grigia e una Opel nera si sono scontrate frontalmente in via Filippo Turati all’altezza del civico 22, in località Borgonuovo. Sul posto per i soccorsi sono arrivati i Vigili del Fuoco e ambulanze del 118. La ricostruzione della dinamica è in carico ai carabinieri della Compagnia di Monterotondo – Radiomobile e Stazione – intervenuti sul posto.

Stando alle prime informazioni, il conducente della Citroen stava procedendo in direzione Salaria quando si è trovato davanti l’Opel che gli ha invaso la corsia.

Ad avere la peggio il conducente della Citroen che da una prima ricostruzione aveva dunque ragione nell’incidente. Portato al Sant’Andrea, ne avrà per 40 giorni a causa delle fratture multiple riportate. Per il conducente della Opel, illeso, è scattato l’esame tossicologico che ha dato esito negativo.