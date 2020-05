Monterotondo, riparte il nuoto

Domani, 25 maggio riaprirà lo stadio del nuoto di Monterotondo. La riapertura sarà graduale, per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, nel rispetto delle disposizioni Governative e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. La piscina sarà sanificata martedì 26 maggio, con le attività acquatiche che riprenderanno lunedì 1º giugno. In questa prima fase di riapertura saranno a disposizione per gli utenti le seguenti attività: nuoto libero, scuola nuoto adulti, acquafitness, agonismo e sala pesi.

Resterà ancora sospeso l’attività dei bambini.

#piscinacomunale #riapertura