MONTEROTONDO – Torna la movida nel centro storico (VIDEO)

Gruppi di giovani in piazza dei Leoni, ma anche coppie e famiglie che passeggiano tra via Cavour e la piazza del Duomo. Il Centro storico di Monterotondo ritorna alla vita e alla movida per il primo sabato di riapertura dopo il lockdown con i locali riaperti anche se con misure di sicurezza e chiusura alle 23.30.

L’atmosfera sembra quasi tornata quella di prima della quarantena, anche se quasi tutti indossano la mascherina e si nota una maggiore distanza tra gruppi e persone rispetto alle folle accalcate che nell’era pre-Covid caratterizzavano i vicoli del centro storico, specialmente in questo periodo di arrivo dell’estate. (El.Gio)