375 milioni di euro per le imprese: accordo Regione e Cdp

Elaborato già a metà marzo, è ora concluso l’accordo tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per fare arrivare fondi per 375 milioni di euro (120 dalla Regione, 255 da Csp) al fine di soddisfare tutte le domande idonee sulle 42mila inviate dalle piccole medie imprese laziali e partite Iva per il bando Pronto

Cassa, che elargisce 10mila euro di liquidità a tasso zero. Cifre rilevanti che si discostano da quelle iniziali, 51 milioni recuperati dai fondi regionali ed europei.

Ora l’impegno è quello di velocizzare il più possibile le pratiche in modo che le risorse alle imprese e ai professionisti giungano presto a destinazione.