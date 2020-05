CASTEL MADAMA – Covid-19, i libri a scuola recuperati dai volontari

Protezione civile in campo a Castel Madama per la riconsegna dei libri rimasti a scuola dopo l’improvvisa chiusura anti-Covid del 3 marzo che aveva anticipato di qualche giorno quella nazionale.

Le maestre hanno imbustato i libri, i volontari hanno provveduto alla consegna casa per casa. A più di due mesi dalla fine delle lezioni in classe i trecento bambini della scuola primaria del paese hanno riavuto così il loro materiale scolastico, o almeno una buona parte.

Erano settimane che la preside dell’istituto comprensivo Mariaroberta Gregorini studiava un piano per la restituzione che nel contempo evitasse assembramenti delle mamme fuori dal plesso scolastico di via della Libertà ma anche un accesso non invasivo nella scuola già sanificata dall’amministrazione comunale.

La soluzione di mettere in campo i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa studiata in sintonia col Comune non ha sbloccato, però, subito l’impasse. Alcune insegnanti dell’istituto, infatti, per problemi personali o per scelte sindacali non hanno dato la disponibilità di entrare nelle rispettive classi per impacchettare i testi.

Così il piano di restituzione annunciato per i primi di maggio è slittato ancora di due settimane. Sono stati necessari nuove incontri e la ricerca di insegnanti volontarie per assicurare l’impacchettamento del materiale rimasti sotto ai banchi e negli armadi delle classi rimaste scoperte. Ma, trovata la soluzione, in un paio di giorni i volontari hanno completato la consegna a casa dei libri imbustati.

Soddisfatta l’assessore alla Pubblica Istruzione Sara Beccaria, che ha partecipato all’organizzazione del piano d’intesa con la scuola.

”Oggi – ha fatto sapere giovedì l’assessore – la protezione civile con la collaborazione della crocerossa italiana, ha terminato la distribuzione domiciliare dei libri di testo. Coloro a cui non sono stati recapitati possono trovare gli stessi presso la sede della protezione civile, sita in viale XXV Aprile dalle ore 10 alle ore 19 tutti i giorni”.

”Colgo l’occasione – ha aggiunto l’assessore Beccaria – – per ringraziare pubblicamente la protezione civile e la crocerossa italiana. Inoltre ringrazio di cuore, chi degli insegnanti, si è reso disponibile nel mettere a disposizione il proprio tempo personale, per selezionare ed imballare i libri degli alunni, con la consapevolezza dell’importanza didattica ed emotiva, di questa restituzione”.

(Marta Volo)