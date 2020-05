GUIDONIA – “Dimissioni grilline, segno di una crisi perpetua”, il Polo Civico attacca

Dal Coordinamento Comunale del Polo Civico Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Laura Spinella;

Laura Alesandrini;

Stefano Bufalieri;

Carlo Alberto Pagliarulo;

Manuela Bergamo;

Adriana Calì;

Agostino Bultrini;

Tiziana Giuda;

Marco Colazza;

Antonio Castellino;

Romina Polverini;

Alessandro Alessandrini;

Paolo Aprile

Non è una classe di prima elementare, né l’elenco degli ammessi ad una corsa campestre, ma l’elenco impietoso dei dimessi 5 stelle in 3 anni di Amministrazione: una cosa mai vista!

Neppure il sito istituzionale o i vari siti che riportano i dati degli eletti e degli amministratori riescono a stare dietro al numero schizzofrenico delle dimissioni, degli abbandoni, delle defezioni”, così i Consiglieri comunali del Polo Civico Mario Valeri, Mauro De Santis e Mario Proietti.

“Tutti a mollare prima che la barca affondi, venendo meno, tra l’altro, in una considerazione curiosa della democrazia, ad uno dei criteri della democrazia rappresentativa l’affermazione del dissenso rispetto alle scelte ed alle politiche messe in campo attraverso un voto in Aula consiliare: una concezione stana e pericolosa della democrazia da far rigirare nella tomba Solone, Tocqueville e tanti altri.

“Un elenco – aggiungono – che certifica che il fallimento dei 5 Stelle guidoniani è totale. Che l’operato di Barbet e della sua maggioranza fosse stato largamente insufficiente dal punto di vista amministrativo è palese e noto a tutti i cittadini che ogni giorno devono fare i conti con la mancanza di risposte, programmazione e pianificazione del Municipio. Ora, però, è chiaro ed inequivocabile anche il fallimento politico dei 5 Stelle guidoniani. Le ennesime dimissioni della consigliera Spinella certificano una crisi aperta all’indomani delle elezioni con il passo indietro dell’allora assessore Aprile, una crisi perpetua, che è l’unica certezza a cui il Sindaco ed i suoi ci hanno abituato”.

Magari delle beghe interne ai 5 Stelle alla Città di Guidonia Montecelio ed ai concittadini potrebbe anche interessare poco se non fosse che l’instabilità della maggioranza ha amplificato un’incapacità che l’attuale Amministrazione ha dimostrato sin dal primo giorno del suo insediamento.Il nostro è quindi un appello: “Ci auguriamo che l’ormai palese crisi dei 5 Stelle spinga l’attuale maggioranza ad una riflessione e ad un passo indietro, ad esclusivo interesse della Città che in vista di una necessaria ripartenza dopo questa emergenza sanitaria non può permettersi di fare i conti con l’incapacità e le liti interne dell’Amministrazione”.