I volontari puliscono il Parco giochi adiacente la Scuola del Bivio di San Polo

Nel pomeriggio di giovedì ancora in azione i volontari del movimento civico Tivoli Progetto Comune che dopo la pulizia del Parco di Villa Braschi si sono adoperati alla pulizia del Parco giochi adiacente la Scuola del Bivio di San Polo dedicata alla piccola Martina Monnanni prematuramente scomparsa.

“Circa due anni fa grazie all’ impegno di Giuseppe Panei, molto vicino alla nostra lista civica, e all’ attuale Assessore al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti accogliemmo la richiesta di dare in affidamento all’ Associazione Stella di Orione questo piccolo parco giochi e siamo rimasti legati alla famiglia Monnanni e alla comunità del Bivio di San Polo – ha commentato il Consigliere Comunali Nello De Santis. In attesa che possano riaprire i parchi pubblici, siamo felici di poter aiutare l’Amministrazione Comunale con piccoli gesti, che vanno a rinsaldare il senso di Comunità. Concludo ringraziando la famiglia Monnanni, presente con noi, gli amici aderenti al nostro movimento, Paolo Cacurri sempre presente e disponibile con la partecipata Asa Servizi”.

” Come Amministrazione comunale ci impegneremo ad accogliere la richiesta avanzata dall’ Associazione Stella di Orione, per l’affidamento del parco d’ingresso della scuola in maniera tale che resti vivo il ricordo di Martina – ha commentato l’ Assessore Cecchetti. La famiglia Monnanni si è offerta di tenerlo aperto e questo spazio è anche un punto di riferimento per tutta la comunità del Bivio di San Polo dei Cavalieri”