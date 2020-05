Mentana: due incendi in via Monte del Tiro

Giornata difficile sul fronte incendi anche a Mentana domenica 24 maggio. I volontari della Protezione civile diretti da Carlo Sacchinelli hanno domato due incendi in via via Monte del Tiro. Sul posto ieri pomeriggio, oltre ad una squadra di Mentana in supporto la 5A con il capo squadra Maurizio Verni e la protezione civile di Fonte Nuova.

Dal 15 giugno parte la campagna antincendio che dura fino al 30 settembre.

“Chiediamo di prestare sempre attenzione quando accendete un fuoco e di verificare che sia spento dal 15 giugno e divieto di accendere qualsiasi fuoco – spiega Sacchinelli – noi della Protezione civile di Mentana siamo sempre operativi 06.9092229 _ 06.9094099 oppure la sala operativa regionale al numero 803.555”.