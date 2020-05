Monte Catillo, invasione di processionarie

Allarme processionarie a Monte Catillo. Un escursionista preoccupato, ci ha inviato le foto di una vera e propria invasione a “Fonte Bologna”, l’area rifugio e adiacente area attrezzata.

“Capisco che in questo periodo ci sono problemi più grandi – spiega – ma l’area è completamente invasa da processionaria che ha divorato tutto il fogliame dei grandi alberi presenti, questi maledetti insetti sono dappertutto sul prato, panche, tavoli, sulle pareti e sul tetto del rifugio e da qui stanno divorando a macchia d’olio tutte le foglie degli alberi circostanti su un’ area che va fino quasi a Fontana Vecchia, verso monte Sterparo, colle Lecinone, S.Polo, colle Rampino. Se non si fa qualcosa subito, per la fine di questa estate non ci saranno più boschi da ammirare ma scheletri di alberi sotto e sopra i quali vive la fauna presente. Prego chi è responsabile della Riserva di intervenire. Cerchiamo di salvare questo piccolo paradiso a noi vicino”.