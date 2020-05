Scuola: Trovato l’accordo di maggioranza. Quando avverrà il concorso?

Il concorso straordinario per l’assunzione di 32mila insegnanti avverrà dopo l’estate. Nell’accordo, raggiunto questa notte, è stata prevista una modifica: i quiz a crocette (presenti nel decreto scuola votato a dicembre in Parlamento), verranno sostituiti da uno scritto per far sì che venga garantita una selezione ancora più meritocratica.

Nel post di Facebook della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si legge: