Tor Lupara: investito bambino in carrozzina

Investito un bambino di due anni al centro di Tor Lupara oggi pomeriggio. Poco dopo le ore 17 un uomo alla guida di una Citroen ha urtato un passeggino con dentro un bambino, mentre cercava di entrare nell’area di sosta dall’altro lato della Nomentana rispetto al Bar Crystal. Tanto spavento, ma per fortuna al momento si escludono conseguenze gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova e un’ambulanza, il cui personale si è sincerato delle condizioni del piccolo. Viste le escoriazioni alla fronte, in via precauzionale è stato trasportato all’Umberto Primo.

Secondo una prima ricostruzione la vettura che viaggiava provenendo dalla fine di Tor Lupara stava svoltando per entrare nell’area di sosta, ma il conducente è stato accecato dal sole e non ha visto il passeggino. La madre lo stava trasportando con il piccolo a bordo in direzione Mentana.