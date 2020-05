Un fondo di 4 milioni per la Game Industry

E arriva il First Playable Fund, che riconoscere il gaming come un settore in grado di generare occupazione e profitto: il Decreto Rilancio avrà pure dimenticato tante cose ma non la produzione di prototipi di videogiochi. Con quattro milioni a fondo perduto lo Stato vuole dare un sostegno alla game industry italiana, con un occhio attento al settore delle startup.

Nel dettaglio, il First Playable Fund incentiva fino al 50% le fasi di ideazione e pre-produzione di un videogioco (una demo per console o pc) o di una app (per smarphone e tablet) su un importo tra 10mila a 200mila euro. Utili a coprire le maggiori spese per realizzare tali prodotti, cioè: il personale dell’impresa,

le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.

È la prima volta che il comparto videoludico riceve un aiuto, addirittura in un momento difficile come questo.

Per sapere le procedure esatte per ricevere il contributo però vanno attesi i decreti attuativi.