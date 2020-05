Palombara Sabina – Gli uffici comunali ricevono su appuntamento

Dallo scorso marzo tutti gli uffici comunali del Comune di Palombara Sabina sono accessibili agli utenti per appuntamento. Per tutelare i cittadini e gli operatori comunali a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 gli utenti possono accedere ai servizi nella casa comunale di Corso Cavour dopo aver preso appuntamento.

I cittadini possono trovare i contatti degli uffici sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Chiamando telefonicamente o inviando una richiesta per posta elettronica si potrà sapere se il servizio richiesto può essere soddisfatto a distanza oppure potrà ricevere un appuntamento per accedere in sicurezza agli uffici.

Per tutte le informazioni sui contatti, clicca qui.