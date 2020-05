Tivoli, iniziata nuova consegna di buoni spesa

L’amministrazione di Tivoli comunica che è partita questa mattina una nuova consegna dei buoni spesa per l’emergenza alimentare finanziati con fondi del dipartimento nazionale della Protezione civile e della Regione Lazio per le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica determinata dall’epidemia Covid-19. Si tratta di una tranche di buoni spesa relativa a un gruppo di 280 famiglie per la prima volta destinatarie e riguarda un totale di 713 persone e una spesa di 46.090 euro

Anche in questo caso i buoni spesa consegnati andranno a coprire il fabbisogno di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci per due settimane.

Complessivamente, sono state sinora circa 1.300 le famiglie beneficiarie di questa misura di sostegno nel territorio tiburtino, per un totale di 3.643 persone. La spesa totale è, invece, di 360.090 euro su un plafond a disposizione del Comune di Tivoli di 624mila euro, dei quali 400mila provenienti dal Governo e i restanti dalla Regione.