Belen e Stefano, aria di rottura

Terremoto su Belen Rodriguez. La lontananza con Stefano De Martino, impegnato a Napoli per le registrazioni di Made in Sud e partito da Milano in piena quarantena, non sarebbe casuale. Arrivano le conferme di una clamorosa crisi dopo l’altrettanto clamoroso riavvicinamento avvenuto nel 2019. Sui social molti fanno notare che nelle foto che la showgirl argentina continua a pubblicare sarebbe “sparita” la fede nuziale che indossava dal ritorno con l’ex ballerino di Amici, “segnale inequivocabile” della rottura.

Inoltre si vocifera il ritorno del suo ex Andrea Iannone. Il pilota non l’avrebbe mai dimenticata e il suo cuore batterebbe ancora proprio per Belen. Il pilota non l’avrebbe mai dimenticata e, nonostante la voci di una relazione (regolarmente smentita) con Cristina Buccino, il suo cuore batterebbe ancora proprio per Belen.