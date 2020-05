LICENZA – “Mi hai maltrattato il cane”, e giù botte: tre arrestati per rissa

A far accendere la miccia sarebbe stato un vecchio rancore, per questo se le sono date di santa ragione. Così all’alba di lunedì 25 maggio a Licenza i carabinieri di Vicovaro hanno arrestato per rissa due fratelli di 33 e 39 anni residenti a Licenza e un 35enne vicovarese, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni raccolte, nella tarda serata di domenica è pervenuta al 112 la segnalazione che nei pressi di un ristorante di via Licinese tre uomini si stavano picchiando. I militari li hanno prima riportati alla calma e accompagnati in ospedale dove sono stati medicati e dimessi con 5 giorni di prognosi. Pare che il diverbio sia divampato per futili motivi, in particolare il 35enne vicovarese recriminava su presunti maltrattamenti da parte dei due fratelli nei confronti del suo cane.

Ieri, martedì 26 maggio, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto dei tre uomini rimessi in libertà.