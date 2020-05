Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale di Marcellina esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Isidoro Salvatori, Sindaco di Marcellina negli anni dal 1999 al 2009. In segno di lutto, e in ricordo dell’impegno istituzionale profuso negli anni, domani – giovedì 28 maggio – le bandiere del Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta.

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Marcellina