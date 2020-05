MONTEROTONDO – Uccise il padre, assolta la figlia

Archiviato il caso della morte di Lorenzo Sciacquatori. Lo ha comunicato Francesco Menditto, a Capo della Procura di Tivoli che indagava sulla morte dell’uomo avvenuta per mano della figlia Deborah il 19 maggio dello scorso anno.

I fatti analizzati dalla Procura di Tivoli sono avvenuti come disperato epilogo della ripetuta violenza da questi inflitta a tutte le donne della sua famiglia da anni.

Già a due giorni dall’uccisione del padre, il Procuratore Capo Francesco Menditto aveva comunicato alla stampa che Deborah Sciacquatori era tornata subito in stato di libertà. L’ipotesi di reato di omicidio volontario aggravato, dal legame di parentela, era stato derubricato subito in eccesso colposo di legittima difesa.

IL FATTO

Lorenzo Sciacquatori era tornato a casa intorno alle 5 del mattino di domenica 19 maggio. In evidente stato di alterazione alcoolica, ha preso a calci la porta dell’appartamento per farsi aprire. Una volta all’interno, ha iniziato ad aggredire la compagna e convivente di 42 anni, l’anziana madre in gravi condizioni di salute e la figlia Deborah che aveva tentato di proteggere la nonna. È arrivata anche la sorella dell’uomo che ha assistito alle aggressioni del fratello e ne è diventata ben presto anche destinataria.

Le quattro donne intorno alle 8 del mattino hanno provato a fuggire dal contesto violento per il timore di subire più gravi conseguenze, tanto che Deborah è uscita di casa in pigiama. Appena varcato il portone e giunte in strada, sono state raggiunte dall’ex pugile 41enne che si è avvicinato con fare minaccioso e, strattonando violentemente l’anziana madre, ha gridato a tutte di fare rientro a casa. Di fronte alla loro opposizione ha reagito aggredendo fisicamente la compagna con colpi al volto, tanto da far sì che la figlia Deborah ne prendesse le difese. È iniziata una colluttazione la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Stando alle prime testimonianze, Lorenzo Sciacquatori è stato colpito con degli schiaffi dalla compagna che aveva tentato di strangolare. Ma il colpo letale potrebbe essere stato quello inflitto con un coltello che aveva portato con sé Deborah. Si tratta di un coltello “a farfalla” che era appartenuto a suo nonno che era un grande collezionista. Per paura se lo era portato dietro, infilandolo nel tascone del pigiama. Glielo avrebbe appoggiato sotto l’orecchio destro, quasi a minacciarlo di non muoversi più e di finirla con l’aggressione, ma l’ex pugile ha continuato a muoversi a scatti proprio come faceva sul ring. Movimenti che potrebbero dunque aver provocato la ferita non voluta dalla ragazza. Ancora da chiarire, dunque, se sia stata la ferita provocata dal coltello quella fatale per la vita di Lorenzo Sciacquatori. Oppure se siano stati i pugni, che anche Deborah sa dare, visto che ha praticato anche lei boxe per un periodo.

Quello che è certo è che subito dopo Deborah ha provato a soccorrere il padre in tutti i modi. È salita in casa per prendere del ghiaccio, ha chiamato il 118 e fermato la gente che passava per chiedere un aiuto. Intanto il sangue che perdeva l’uomo era sempre di più. Quando è stato portato all’ospedale Santissimo Gonfalone era già troppo tardi. È morto a causa di una emorragia interna, intorno alle ore 9,30.