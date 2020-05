Coronavirus, la ripresa delle attività sportive

Palestre, si riparte con l'attività: le regole in pillole

Il settore Sport del Comune di Tivoli avvisa i titolari di concessione d’uso dei locali e delle palestre delle scuole dell’obbligo comunali per l’esercizio della pratica sportiva e finalità sociali, che è possibile presentare la domanda per riprendere le attività. La richiesta potrà essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: r.rapalli@comune. tivoli.rm.it e f.derossi@comune.tivoli.rm. it.

Al termine dell’istruttoria, se positiva, le palestre riceveranno una comunicazione che confermerà la possibilità di riavviare le attività, purché nel rispetto delle prescrizioni normative da adottare per prevenire e contrastare il contagio da Covid-19, che il Comune provvederà a fornire alle attività che avranno superato positivamente l’istruttoria.