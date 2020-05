GUIDONIA – Primo consiglio comunale dell’era Covid, surroghe grilline e agevolazioni per il commercio

Si terrà lunedì primo giugno alle 14,30 in modalità videoconferenza il primo consiglio comunale dell’era Covid-19 a Guidonia Montecelio. Al primo punto all’ordine del giorno la surroga delle consigliere dimissionarie Laura Alessandrini e Laura Spinella con Domenico Gigliotti e Cristian Falconi.

Segue la costituzione di una Commissione consiliare speciale Covid-19, la revisione ordinaria degli organismi partecipati dagli enti territoriali e la variazione di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con la ratifica della delibera di giunta 32 del 4 aprile 2020. All’ordine del giorno anche la proposta del consigliere del Partito democratico Emanuele Di Silvio per la istituzione di un tavolo Attività Estrattive e una mozione dello stesso Di Silvio sulle misure utili per il rilancio della città con un piano straordinario per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica Covid-19 in deroga al Regolamento Cosap.

Durante la seduta verranno discussi anche l’atto d’indirizzo relativo al Servizio Bibliotecario presentato dal consigliere del Pd Mario Lomuscio e una mozione dello stesso Lomuscio sulla valorizzazione del Borgo di Montecelio.