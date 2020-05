I professionisti dimenticati fanno sentire la loro voce, il 4 giugno gli stati generali

Sono almeno 2,3 milioni i professionisti dimenticati dalle misure

del Governo. Prima l’esclusione dai contributi a fondo perduto.

Poi, l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000 euro ad

aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. Così,

in pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

Decreto Legge, le tutele attese dai professionisti sono evaporate.

Per protestare contro questa situazione, il Comitato Unitario

delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche hanno

convocato gli Stati Generali delle Professioni italiane per il 4

giugno 2020. Una manifestazione, che sarà trasmessa on line su

tutti i social network, necessaria per far sentire al Governo il

malessere di una componente produttiva essenziale del Paese e

quindi far correggere il decreto durante il passaggio parlamentare

della conversione in legge. Quelle degli studi professionali, infatti,

sono state ritenute attività essenziali e in quanto tali escluse

dall’elenco delle chiusure imposte per legge durante il periodo di

lockdown per prevenire e arginare i contagi da Covid-19,

avendone subito le conseguenze professionali come tutti gli altri

lavoratori.

Il 4 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, sarà presentato e discusso il

Manifesto delle Professioni per la ripartenza: un documento

diviso per punti che ricorderà al Paese e soprattutto al Governo il

ruolo fondamentale dei professionisti delle diverse discipline,

dagli ingegneri agli architetti, dai geologi ai giornalisti, dagli

psicologi ai commercialisti, dai consulenti del lavoro ai periti

industriali, dai veterinari ai chimici.