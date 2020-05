Mentana, riapre il Museo Garibaldino

Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, riaprirà il Muga, dopo un lungo periodo di chiusura forzata. Riteniamo che la data della riapertura sia importante e simbolica perché il Muga è il luogo della storia e della memoria. Ci saranno alcune novità, dettate dalla situazione di emergenza sanitaria: il museo, dal 2 giugno al 2 agosto, potrà essere visitato solo su prenotazione telefonica (almeno 48 ore prima) e ciò vale anche per le visite guidate. L’ossario non sarà visitabile perché le dimensioni dell’ambiente non permettono di mantenere le distanze di sicurezza. Per maggiori dettagli consultare il sito www.mugamentana.it

I numeri da chiamare sono i seguenti: 0690969411/413, 3271229345

Email: info@cooperativaricreazione.it info@mugamentana.it