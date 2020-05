Test sierologici, scelti molti comuni del Nord Est

Ci sono anche Capena, Castel Madama, Fiano Romano, Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo, Palombara Sabina e Tivoli tra i 38 comuni della provincia di Roma selezionati per l’avvio dei test sierologici per il Covid 19. L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descrivere la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza e l’attività economica.

Le persone saranno chiamare dalla Croce Rossa e dovranno rispondere a un breve questionario. Viene concordato quindi un appuntamento per i test sierologici, i quali saranno effettuati presso i punti di prelievo individuati dalla Regione o presso punti prelievo della Croce Rossa.