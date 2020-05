TIVOLI – “Buoni Spesa, riaprire il bando”, l’opposizione incalza

Dai Consiglieri del Gruppo Consiliare Lega Andrea Napoleoni, Vincenzo Tropiano e Massimiliano Asquini e dal Consigliere del Gruppo Consiliare “Amore per Tivoli” Giorgio Ricci riceviamo e pubblichiamo:

“Non vogliamo entrare nel merito delle scelte metodologiche utilizzate dall’amministrazione comunale di Tivoli per la selezione dei beneficiari dei buoni spesa, tantomeno sulle modalità di stampa e consegna, lo faremo a tempo debito.

Tuttavia riteniamo che il bando pubblicato il 1° aprile con scadenza 5 aprile (poi prorogata al 27 aprile) abbia generato molta confusione in particolare non recando una informazione chiara e puntuale sui requisiti per l’accesso al beneficio. Ciò si è manifestato con evidenza a proposito di quanti, in attesa di ricevere la Cassa Integrazione Guadagni, a seguito dell’emergenza Covid-19, non hanno inoltrato domanda.

Dai dati forniti dall’Amministrazione (anche se, pur a seguito di formale richiesta, non ci è mai stata fornita una relazione scritta ufficiale) risultano ancora disponibili circa 260.000 euro dei 620.000 erogati dal Governo e dalla Regione.

Chiediamo al Sindaco ed alla Assessora ai Servizi Sociali di consentire anche a chi non ha presentato domanda dei buoni spesa perché confidava nella percezione della CIG di accedere al beneficio dei buoni spesa. Si tratta di decine e decine di famiglie tiburtine in condizioni di grave disagio, che non possono essere dimenticate.

Al momento l’amministrazione ha deciso di negare questa possibilità. Speriamo che prevalga il buon senso e non altre logiche che in un momento così difficile per molti concittadini ci appaiono davvero incomprensibili”.