Guidonia Montecelio, da lunedì partono i test sierologici a campione

Partiranno lunedì anche a Guidonia Montecelio i test sierologici a campione condotti dalla Croce Rossa Italiana per valutare i soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi del virus Sars-Cov 2. Si tratta di un’indagine programmata dal Ministero della Salute e proposta dal Comitato Tecnico Scientifico con il coinvolgimento dell’Istat per la ricerca del campione idoneo. L’indagine verrà effettuata in questo modo:

– su tutto il territorio nazionale saranno contattate 190mila persone, a Guidonia Montecelio sono previsti 140 test ad altrettanti nostri concittadini;

– se si viene contattati dal numero 065510 è, appunto, la Croce Rossa Italiana dal centro di risposta nazionale che chiama per effettuare il test e, quindi, per chi riceverà questa telefonata si chiede cortesemente di rispondere e mettersi a disposizione;

– la Croce Rossa di Guidonia effettuerà i test sierologici il lunedì ed il mercoledì dalle 9 alle 13 presso i locali Asl di Via dei Castani;

– i test sono previsti soltanto per i soggetti che verranno contattati dalla Croce Rossa e, quindi, è inutile presentarsi autonomamente presso i locali della Asl.

Sono sicuro che con la collaborazione di chi verrà contattato dalla Croce Rossa ed in generale di tutti i cittadini, anche Guidonia Montecelio potrà fare la sua parte in questo percorso. Diamo il nostro contributo alla scienza ed aiutiamo i volontari della Croce Rossa che come sempre, ma ancora di più in questo periodo, si spendono per dare una mano ai cittadini in difficoltà.