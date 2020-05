Ignazio Visco: servono investimenti

Nel corso dell’annuale relazione della Banca d’Italia, il

governatore Ignazio Visco ha parlato del calo degli

investimenti particolarmente accentuato, risentendo della

forte incertezza delle prospettive economiche. In base alle

varie indagini tra le imprese, questa tendenza risulta

essere maggiore nelle imprese di minori dimensioni.

Visco sottolinea che nel commercio si è intensificato

l’uso dei canali di vendita digitali. Il risultato è la

ricomposizione dell’offerta, con ulteriori sviluppi delle

modalità di vendita miste (tradizionali e per via elettronica)

anche negli esercizi commerciali di minore dimensione. “È

un processo che comporta nuove opportunità, ma anche

costi di transizione”. Questa evoluzione porterà a premiare

le aziende più dinamiche e innovative.

Innovazione e digitalizzazione sono le chiavi di svolta per il

futuro che possono essere affrontate migliorando “la

qualità del capitale umano, affrontando i problemi di

fondo del sistema scolastico, dell’università e della ricerca.

Un’istruzione migliore rende di più, un paese che innova

crea migliori e più diffuse opportunità di lavoro”.

Ma, rileva il governatore Visco, servono strutture

scolastiche adeguate, in sicurezza, tecnologicamente

all’altezza (la domanda è: lo si sta facendo?) E sono

essenziali anche “preparazione e motivazione degli

insegnanti”. La realtà al momento sembra un po’ lontana

da queste prospettive.

Entra nell’edicola