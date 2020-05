La Regione italiana che sta per dire addio alla mascherina…

Dal primo giugno non sussisterà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto: questo è il contenuto dell’ordinanza (valida dal 1.06 al 15.06) firmata dal governatore del Veneto, Luca Zaia.

La validità del documento è possibile grazie ai risultati della regione, che continuano ad essere rincuoranti, e si ricorda che, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, la mascherina deve continuare ad essere indossata, così come deve avvenire all’esterno “nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi”.