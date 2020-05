Laghetto di San Benedetto, il comune di Subiaco pubblica un bando per gestirlo

Il laghetto di San Benedetto a Subiaco è conosciuto per le sue acque cristalline e trasparenti tanto che qualcuno li ha soprannominati i Caraibi di Roma. Oggi il Comune di Subiaco ha pubblicato bando per la gestione in concessione dell’area di accesso e dell’area attrezzata in prossimità del sito naturalistico e previsione di installazione di un punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

Termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 16/06/2020, ore 12.00.

Bando completo, documentazione e modulistica disponibile in allegato al link di seguito https://bit.ly/2AnmA1C