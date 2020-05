L’Istat fotografa l’impatto del Covid su aziende e privati

Che impatto ha avuto il coronavirus sul mondo del lavoro, sull’economia e tra i consumatori? Quale è l’indice di fiducia? I dati raccolti dall’Istat indicano per maggio 2020 livelli storicamente bassi dell’indice per i consumatori, pari al 94,3, mentre quello delle imprese è 51,1. Da marzo la fiducia è via via diminuita, imprenditori e privati si rendono conto che il clima economico sta peggiorando.

Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano una caduta della fiducia nel settore dei servizi di mercato (l’indice passa da 75,7 a 38,8), del commercio al dettaglio (da 95,6 a 67,8) e delle costruzioni (da 139,0 a 108,4). Nella manifattura, l’indice di fiducia registra una flessione relativamente più contenuta, passando da 87,2 a 71,2, mantenendosi comunque su livelli bassi.

Con riferimento al commercio al dettaglio, crollano i giudizi sulle vendite e le scorte di magazzino sono giudicate in forte accumulo. Si registra un calo contenuto delle aspettative sulle vendite, dopo la caduta subita lo scorso marzo.

Il Pil si è contratto

Nel primo trimestre di quest’anno, il prodotto interno lordo (Pil), è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% nei confronti del primo trimestre del 2019.

In questo periodo c’è stato lo stesso numero di giornate lavorative del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2019.

La variazione acquisita per il 2020 è pari a -5,5%.

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con un calo del 5,1% dei consumi finali nazionali e dell’8,1% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 6,2% e dell’8%.

L’Istat registra poi andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell’1,9%, dell’8,1% e del 4,4%.