Racconta Koinè: il 4 giugno l’evento di premiazione “a distanza”

Il progetto “L’Atelier Koinè” – selezionato da impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile – ha organizzato, per il 4 giugno, l’evento “a distanza” per la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Racconta Koiné”.

Una modalità inedita di ritrovarsi, dettata dal periodo di emergenza sanitaria, ma che consentirà ai protagonisti di questo percorso di non rinunciare ad un momento di festa e raccolta risultati.

All’iniziativa parteciperanno tutti gli studenti che hanno scritto racconti ispirati al tema di questa seconda edizione di “Racconta Koinè”: LA MEMORIA. Insieme ai giovani scrittori in erba anche rappresentanti delle scuole partner di progetto sui territori di Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova, rappresentanti delle istituzioni locali e qualche ospite speciale.

PREMIAZIONE, IL PROGRAMMA DELL’EVENTO ONLINE –Il 4 giugno dalle ore 17.00 online con l’impiego della piattaforma gratuita Google MEET si terrà la premiazione del secondo concorso letterario per ragazzi “Racconta Koinè – La Memoria”. A premiare i ragazzi saranno Silvia Di Tosti e Giusy Radicchio, di “Librinfestival” – realtà che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa – con la consegna di un voucher da utilizzare presso libreria Mondadori Bookstore di Monterotondo

Ospiti dell’ evento:

Simone Saccucci, educatore e story teller che presenterà il suo libro “La seconda volta”

e interverrà con i ragazzi sul tema della memoria

Fabio Orfei, Fabio Orfei, giornalista e direttore del settimanale “Tiburno”, media partner dell’ iniziativa, che interverrà sul tema “Il giornalismo al tempo del Covid e fake news”

RACCONTA KOINE’ – “Racconta Koinè” è un’iniziativa culturale pensata nell’ambito delle attività dell’HUB “Tu hai le capacità usale!” del progetto “L’Atelier Koinè”. Obiettivo del concorso letterario è far esprimere gli adolescenti attraverso la scrittura, selezionando dei temi chiave che possano aiutare la comunità educante a conoscerli meglio, ad accoglierne idee, stimoli e bisogni. La prima edizione è stata nel 2019 ed i racconti sono stati ispirati al tema “Io nel mondo”. Quest’anno si è scelto, invece, di far cimentare i giovani scrittori – lasciando sempre massima libertà nella scelta del genere – con “La memoria” per incentivare la conoscenza di territori e storia ma anche per accogliere pezzi di vita vissuta e storie fantastiche che traccino un collegamento tra la loro concezione del passato e quella del presente e del futuro.

I RACCONTI DEGLI ADOLESCENTI – . I racconti pervenuti agli organizzatori del concorso letterario per la valutazione, dalle scuole medie di Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova sono stati 40. Tutti sono stati valorizzati attraverso la pubblicazione all’interno di un ebook che può essere scaricato gratuitamente da Apple Books o consultato online dai seguenti link:

COME SEGUIRE L’EVENTO – L’evento “Racconta Koinè – La MEMORIA” si terrà dalle ore 17 del 4 giugno tramite piattaforma Google MEET. Gli invitati a partecipare riceveranno in questi giorni il link di invito dagli organizzatori. Si ringraziano per la collaborazione l’associazione culturale Librinfestival, il giornale d’informazione “Tiburno”, la libreria Mondadori Bookstore di Monterotondo oltre a tutte le realtà partner di progetto che hanno reso possibile questa seconda edizione di “Racconta Koinè” nonostante l’emergenza Covid-19.