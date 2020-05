TIVOLI – Allagato il sottopasso inaugurato da un anno

E’ un’opera pubblica di grande utilità che bypassa la ferrovia e collega Albuccione di Guidonia a Borgo Santo Spirito, la frazione di Tivoli Terme con migliaia di case costruite sui terreni agricoli dell’ex Pio Istituto Santo Spirito oggi di proprietà dell’Asl Roma 5.

Ma anche oggi, venerdì 29 maggio, si è allagato a causa del violento temporale il sottopasso tra via dell’Albuccione e via Conversi, una galleria di trecentometri di asfalto a doppio senso di marcia realizzata da Rete Ferroviaria Italiana Spa e Italferr Spa nell’ambito del raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia sulla Linea Roma-Pescara.

Sul posto la Polizia locale: traffico in tilt.