Giugno è alle porte e il pensiero va al settore del turismo. Abbiamo sentito Massimo Vannucci, titolare dello storico hotel 7 Archi a Monterotondo Scalo. Lui ha provveduto a sanificare i locali e renderli in sicurezza, ma è molto preoccupato per una stagione che sembra non voglia partire.

