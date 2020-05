Accesso al credito un miraggio per le pmi

Secondo Cna Roma, l’accesso al credito è ancora un miraggio per le pmi e le imprese artigiane della capitale, della provincia e del Lazio. Per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, il volume del credito erogato dalle banche alle imprese laziali era già diminuito del 37% dal 2008 al 2018, ponendo la nostra Regione tra gli ultimi posti nella classifica del Paese. Un dato drammatico che, nonostante i Decreti Cura Italia e Liquidità, è persino peggiorato.

Prendendo in analisi le domande di garanzia presentate al Fondo Centrale di garanzia dal 17 Marzo al 20 Maggio, relative ai famosi “25.000 euro” garantiti al 100% dallo Stato, l’associazione evidenzia che le imprese di Roma e del Lazio sono al quint’ultimo posto nella speciale classifica dei finanziamenti, con il 4,13%.

Un confronto impietoso emerge nel paragonare i dati dei finanziamenti fino a 25.000 euro con quelli del Prontocassa della Regione Lazio: per quest’ultimo bando furono presentate 42.000 domande, alla fine tutte finanziate, in un unico giorno per richiedere i 10.000 euro di FareLazio. In due mesi sono state presentate solo 27.000 domande per “i 25mila dei provvedimenti nazionali”. Sicuramente è giusto dedicare energie e mezzi ai temi della sicurezza e della salute, ma al contempo non si può lasciare indietro un’azione reale, concreta sul tema del credito inteso come disponibilità finanziaria da far giungere immediatamente sui conti delle aziende e che diventa ogni giorno di più la discriminante per la sopravvivenza o meno di interi comparti produttivi, sostiene la Cna.