Capena, cani da caccia tenuti in condizioni pessime

Venivano usati per la caccia al cinghiale e la ricerca dei tartufi, ma erano tenuti in condizioni igieniche fatiscenti. Ieri le Guardie Zoofile APG Noa, coordinate dal comandante Parlavecchio, hanno effettuato un controllo in località Capena. Il proprietario – spiegano in un comunicato – ha acconsentito all’accesso e a tutte le verifiche del caso. Sul luogo è stata riscontrata la presenza di sei cani da caccia detenuti in box singoli sporchi e fatiscenti, sprovvisti di ciotole, con abbeveratoi a riempimento. Tutti gli animali risultano microchippati. Presenti numerose deiezioni, acqua sporca, cucce non a norma, spazi non idonei. I cani manifestano timore nei confronti del proprietario e un forte stato di stress. Sono state elevate sanzioni di notevole importo e rilasciate numerose prescrizioni per la messa a norma della situazione che sarà monitorata costantemente.



A quanto dichiarato 5 cani vengono impiegati nella caccia al cinghiale e uno nella ricerca di tartufi. Nonostante l’esperienza e la professionalità dovuta in qualità di agenti di polizia giudiziaria, è sempre sconcertante constatare il pessimo stato di detenzione a cui sono spesso soggetti animali utilizzati nelle attività venatorie.