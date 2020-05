Castel Madama, la biblioteca riapre con nuove regole

Riapre al pubblico la biblioteca comunale di Castel Madama. Mercoledì 3 giugno il portone di via Roma sarà nuovamente aperto per accogliere gli utenti. Ma le regole sono cambiate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Fra le nuove disposizioni alle quali l’utenza dovrà attenersi c’è il servizio di prenotazione. Il prestito, infatti, sarà effettuato solo su appuntamento che dovrà avvenire per telefono al numero 07744500209 o per e-mail all’indirizzo bibliotecastelmadama@virgilio.it. Per scegliere i libri da chiedere in prestito si potrà consultare a casa il catalogo on-line della biblioteca all’indirizzo opac.regione.lazio.it. Il personale della biblioteca, per telefono o per posta elettronica, restano comunque a disposizione dell’utenza per informazioni, suggerimenti o per i libri presenti in biblioteca ma non ancora inseriti nel catalogo. Il ritiro del materiale richiesto dovrà avvenire su appuntamento. Sarà effettuato solo il servizio di prestito e restituzione. Non si potrà più consultare le opere o studiare nei locali della biblioteca.

Un solo utente per volta potrà entrare munito di mascherina seguendo un percorso obbligato che lo condurrà all’uscita. E all’ingresso dovrà sanificare le mani servendosi di un erogatore messo a disposizione per l’utenza. Per restituire i libri presi in prestito ci saranno delle scatole poste all’ingresso dei locali, dove i libri resteranno segregati per 10 giorni prima di essere nuovamente disponibili. “La riapertura della biblioteca comunale – afferma l’assessore alla cultura Matteo Iori – è uno dei tanti segnali di ritorno alla normalità. Invito l’utenza a rispettare scrupolosamente le norme di accesso”. Gli uffici comunali in una nota fanno sapere che sono state rispettate tutte le linee guida del Governo e del Ministero per i beni e le attività culturali. “Ci siamo presi qualche giorni in più prima di riaprire – conclude l’assessore Iori – per organizzarci al meglio al fine di tutelare la salute del personale e degli utenti”. La biblioteca per la prenotazione, il ritiro e la riconsegna sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 mentre il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19.

(comunicato stampa del comune)