GUIDONIA – Fila all’isola ecologica, i cittadini riportano a casa i rifiuti

Non veniva organizzata dal 7 settembre 2019 e l’attesa dei cittadini era enorme, per questo in centinaia si sono messi pazientemente in fila. Ma a mezzogiorno in punto il ritiro è stato chiuso tassativamente e almeno trenta utenti sono stati costretti a riportare i rifiuti a casa. Per questo ha rischiato di finire a botte la raccolta degli ingombranti tenutasi stamane, sabato 30 maggio, a Colleverde di Guidonia.

L’isola ecologica era stata aperta alle 9 davanti all’ingresso della scuola di via Monte Bianco dagli operatori della Tekneko sotto il controllo dei vigili urbani e del consigliere comunale con delega all’Ambiente, il pentastellato Alessandro Cocchiarella. La colonna di auto ha raggiunto la lunghezza di centinaia di metri fino alla centrale piazza Colleverde, per questo i tempi di attesa hanno sforato i 90 minuti. Un’attesa snervante anche per gli automobilisti in transito che si sono ritrovati nell’ingorgo.

Il colpo di scena finale, la chiusura dei cancelli alle 12 lasciando con un palmo di naso decine e decine di utenti. “Se fosse stato comunicato prima – hanno commentato – non avremmo atteso tanto tempo”.