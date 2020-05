FASE 2 – Dal 3 giugno nuove regole, ecco cosa potremo fare

Dal tre giugno cambiano di nuove regole e ci si potrà finalmente spostare tra regioni, senza l’obbligo di autocertificazione o certificati medici. Inoltre i cittadini di alcuni paesi (Gran Bretagna e Paesi Shengen) potranno venire in Italia senza rispettare l’obbligo di quarantena. Ma non sarà certo un “libera tutti”, rimarranno infatti una serie di divieti da rispettare:

MASCHERINE – Non ci si potrà togliere la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

NIENTE BACI E ABBRACCI – nessun allentamento sui contatti fisici: restano le norme previste del Dpcm in vigore che prevede l’obbligo del distanziamento sociale a un metro.

LA QUARANTENA PER CHI HA FEBBRE– Non può uscire di casa chi ha una infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5 gradi.

MOVIDA CONTROLLATA – La movida resta cotnrollata: niente assembramenti che restano vietati su tutto il territorio nazionale. Gli orari di apertura dei locali saranno limitati, rimarrà l’obbligo di consumazione al tavolo entro una certa ora.

DAL 15 GIUGNO CENTRI ESTIVI E SPETTACOLI – bisognerà aspettare il 15 giugno per l’apertura dei centri estivi e di cinema e teatri. In questi luoghi si manterrà la distanza di almeno un metro con un numero massimo di 1000 spettatori a spettacoli all’aperto e 200 persone per luoghi chiusi in una singola sala.